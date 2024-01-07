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Trabzon Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Trabzon Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Trabzon Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü
07.01.2024 - 20:33,
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Bahçecik Mahallesi Hoş Sokak'taki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.

Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA
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