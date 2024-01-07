Trabzon Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü

20:32 • •
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Bahçecik Mahallesi Hoş Sokak'taki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.
Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
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