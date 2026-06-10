Fatih Eğitim Fakültesi\'nden Mezuniyet Coşkusu

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde, Fatih Eğitim Fakültesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, öğretmenliğin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, Türk kültür ve değerleri doğrultusunda geleceği inşa ettiklerini söyledi.

Öğretmen adaylarına öğrenci yetiştirirken akılcı, vicdani ve vatanseverlik ölçütlerini kullanmaları tavsiyesinde bulunan Demircioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünü anımsattı.

Temel Eğitim Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencileri ise diploma almak için çıktıkları sahnede şehit öğretmenleri anarak, 'Aybüke, Ayla, Fırat, Fatma Nur olup nice Eren Bülbüller yetiştireceğiz' pankartı açtı.

Akademisyenlerden diplomalarını alan öğrenciler, öğretmenlik yemini etti.