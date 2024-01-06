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Trabzon ve Ordu'da düzenlenen yürüyüşlerle İsrail protesto edildi - Son Dakika
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Trabzon ve Ordu'da düzenlenen yürüyüşlerle İsrail protesto edildi

Trabzon ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Trabzon ve Ordu\'da düzenlenen yürüyüşlerle İsrail protesto edildi
06.01.2024 - 17:48,
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Trabzon ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Trabzon'da görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, Atatürk Alanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Burada grup adına konuşan doktor Yasin Dilek, hekimler ve sağlık çalışanları olarak, terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerinin 8'inci haftasında olduklarını söyledi.

İsrail'in sadece Filistin'e karşı değil, bütün dünyaya ve bütün çocuklara karşı suçlu olduğunu belirten Dilek, "Gazze halkı, tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak." dedi.

Dilek, İsrail tarafından tutuklanan hekimlerin serbest bırakılmaları ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılması taleplerini dile getirdi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kentte ayrıca, Özgür Aksa Trabzon Platformunca, "Çocukların Dilinden Kudüs ve Şehitlerimiz" adlı bir program düzenlendi.

Beşirli Spor Salonu'ndaki programda İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Müftüsü Selami Aydın, Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program, sinevizyon gösterileri, şiirler ve çocukların sunumuyla tamamlandı.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Sırrıpaşa Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Emin, burada grup adına yaptığı açıklamada, terör saldırılarında şehit olan askerler ve İsrail'in terörüne karşı direnen Gazze halkı için toplandıklarını söyledi.

Emin, Gazzeli sağlık personeliyle birlikte çalışmaya ve onlara yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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