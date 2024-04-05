Trabzon Ticaret Borsası Başkanı: Trabzonspor\'a yapılan haksızlık ve saldırılar adaleti zedeliyor

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon spor'a yapılan haksızlık ve Trabzon'a yapılan saldırıların futbolda adaleti zedelediğini belirtti.
Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından meydana gelen olaylarla ilgili gelişmeler ve TFF kurulları tarafından alınan kararların spor kamuoyunda kaygı yarattığını vurguladı.
Olayların herkesin gözü önünde yaşandığına dikkati çeken Ergan, şunları kaydetti:
"Buna rağmen TFF'nin ilgili kurullarının herkes ve her kesim için adaleti tecelli ettirmek yerine, Trabzonspor'a ceza keserken, yaptıkları suç içeren saldırılar alenen ortada olanlara adeta imtiyaz tanımasını kabullenmek mümkün değildir. Bu ithamları kabul etmiyor ve 'Kem söz sahibine aittir' diyerek kendilerine iade ediyoruz. Trabzonlu her daim doğrunun ve adaletin yanında olmaya özen ve çaba göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Trabzonspor'a yapılan haksızlık ve Trabzon'a yapılan saldırılar futbolda adaleti zedeliyor. Her ne adına olursa olsun adaletin zedelenmesi de büyük bir tehlikedir."
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