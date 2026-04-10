Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Duygusal Açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara Trabzon Günleri'nde düzenlenen 61 Sohbet programına katılarak, bordo-mavili kulübe dair samimi açıklamalarda bulundu. Her maça final gözüyle baktıklarını vurgulayan Doğan, takımın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Doğan, Trabzonspor sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirterek, ailesinde dört dayısının bu takımda futbol oynadığını ve çocukluğunun idmanları izleyerek geçtiğini ifade etti. Eski taraftarlık dönemlerini anlatan Doğan, deplasman yolculuklarının ve taraftar kültürünün unutulmaz olduğunu, bugün de taraftarlara destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Başkanlık görevinin hiç planlamadığı bir rol olduğunu ancak hayatındaki en onurlu görevlerden biri olarak gördüğünü dile getiren Doğan, Trabzonspor'un kendisine her zaman daha fazlasını verdiğini vurguladı. Şampiyonluk anısını en mutlu anı olarak nitelendiren Doğan, kaybedilen şampiyonlukların derinden etkilediğini ve 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun özel bir an olduğunu belirtti.

Kulübün ekonomik yapısını güçlendirmek için yoğun çalıştıklarını söyleyen Doğan, haftanın beş günü finansal kaynak aradıklarını ifade etti. Ayrıca, Trabzonspor'a dört arazi kazandırarak, kulübün geleceğini güvence altına almak için adımlar attıklarını ve bu adımların avantajlarının gelecek yıllarda görüleceğini ekledi.