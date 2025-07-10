Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusunun cenazesi Artvin'de defnedildi

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusu 12 yaşındaki Görkem Miraç Artar'ın cenazesi toprağa verildi.
Borçka ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Artar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Güray, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği ile Borçka Trabzonspor Futbol Okulu yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Artar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıköy köyüne bağlı Yukarı Tekin Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.
Artvin-Hopa kara yolunun Borçka Sanayi Kavşağı'nda dün M.A. idaresindeki kargo firmasına ait kamyonet, bisiklet kullanan Görkem Miraç Artar'a çarpmıştı.
Olayda ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Artar, tedavi gördüğü Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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