Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan şüpheli

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
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