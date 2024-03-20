Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan şüpheli

AKM, Rusya BraVo Ödülleri'nde En İyi Konser/Tiyatro Mekanı seçildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.