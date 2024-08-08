(ANKARA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Rapid Wien takımını ağırladı. saat 20: 00'da başlayan mücadelede Trabzonspor kendi sahasında rakibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti.
Trabzonspor ile Rapid Wien arasındaki rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü 19.00'da Allianz Stadion'da oynanacak.
Son Dakika › Güncel › Trabzonspor Rapid Wien'e mağlup oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?