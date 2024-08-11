Trabzonspor ve Sivasspor Berabere Kaldı

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu ilk haftasında Net Global Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 bitti.

Trabzonspor ve Sivasspor ligin ilk maçında birer puanla yetindi.