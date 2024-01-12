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Trabzonspor-Yılport Samsunspor Müsabakasında Yanıcı Madde ve Bıçakla Girmeye Çalışan 2 Taraftar Yakalandı - Son Dakika
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Trabzonspor-Yılport Samsunspor Müsabakasında Yanıcı Madde ve Bıçakla Girmeye Çalışan 2 Taraftar Yakalandı

Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakasının oynandığı stada kemerlerine sakladıkları yanıcı madde, meşale ve bıçakla girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı. Güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan aramalarda 25 torpil, 2 meşale ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilere yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Trabzonspor-Yılport Samsunspor Müsabakasında Yanıcı Madde ve Bıçakla Girmeye Çalışan 2 Taraftar Yakalandı
12.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:34
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Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakasının oynandığı stada kemerlerine sakladıkları yanıcı madde, meşale ve bıçakla girmeye çalışan 2 taraftar yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor-Yılport Samsunspor müsabakası öncesi, esnası ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında misafir takım taraftarı 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 25 torpil, 2 meşale ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporun ruhunda şiddet, küfür gibi davranışlar bulunmamaktadır. Spor, dostluk, kardeşlik, barış, dayanışma ve tatlı rekabettir. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında sporun ruhuna uygun davranan başta asil Trabzonspor taraftarlarına ve tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor-Yılport Samsunspor Müsabakasında Yanıcı Madde ve Bıçakla Girmeye Çalışan 2 Taraftar Yakalandı - Son Dakika
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