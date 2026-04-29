Trabzonsporlu Oulai: Futbolcu olmasaydım matematikçi olurdum

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Trabzonspor Dergisi'ne konuştu. Futbolcu olmasaydı matematikçi olacağını söyleyen Oulai, en büyük hayalinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtti. Genç oyuncu, Trabzonspor'a transfer sürecini, milli takım hocasıyla ilişkisini ve neşeli kişiliğini anlattı. Ayrıca taraftar sevgisinin kendisini motive ettiğini, fiziksel teması sevdiğini ve zor zamanlarda babasını aradığını ifade etti. Oulai, tarihin en iyi 11'inde Neuer, Marcelo, Thiago Silva, Sergio Ramos, Carvajal, Busquets, Pedri, Vitinha, Neymar, Messi ve Cristiano Ronaldo'ya yer verirken teknik direktör olarak Fatih Tekke'yi seçti.