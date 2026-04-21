Trafik Bilinci için Eğitim

Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 9 bin 853 öğrenciye trafik bilinci kazandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir'de eğitim gören farklı yaş grubundaki çocuklara trafik eğitimi veriliyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, sınıf ortamında teori dersi alan çocuklar, simülasyon alanında trafik kurallarını deneyimleyebiliyor. 2025-2026 yılında merkeze gelen 9 bin 853 öğrenci, trafik kurallarını uygulama yöntemiyle öğrenme fırsatı buldu.

Ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen işitme engelli çok sayıda öğrenciye de İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından işaret diliyle eğitim veriliyor.

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu öğretmeni Murat Keser, yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimin çocuklar üzerinde daha öğretici etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde çocuklarımız kendi ailelerinin araçlarıyla ve her gün bindikleri okul servisleriyle trafik kurallarıyla baş başa kalıyor ama uygulamalı olmadığı için çok öğrendiklerini zannetmiyorum. Bu eğitimin, uygulamalı ve görsel olarak anlatıldığı için çocuklara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada da çocuklar şimdi kırmızı ışık, yeşil ışık, yaya geçitleri gibi şeyleri daha görsel olarak uygulayacak. Çocuklara çok faydalı olacağına inanıyorum."