Trafik Bilinci için Eğitim

21.04.2026 16:11
Eskişehir'de 2025-2026 yılında 9,853 öğrenci, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir'de eğitim gören farklı yaş grubundaki çocuklara trafik eğitimi veriliyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, sınıf ortamında teori dersi alan çocuklar, simülasyon alanında trafik kurallarını deneyimleyebiliyor. 2025-2026 yılında merkeze gelen 9 bin 853 öğrenci, trafik kurallarını uygulama yöntemiyle öğrenme fırsatı buldu.

Ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen işitme engelli çok sayıda öğrenciye de İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından işaret diliyle eğitim veriliyor.

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu öğretmeni Murat Keser, yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimin çocuklar üzerinde daha öğretici etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Normalde çocuklarımız kendi ailelerinin araçlarıyla ve her gün bindikleri okul servisleriyle trafik kurallarıyla baş başa kalıyor ama uygulamalı olmadığı için çok öğrendiklerini zannetmiyorum. Bu eğitimin, uygulamalı ve görsel olarak anlatıldığı için çocuklara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada da çocuklar şimdi kırmızı ışık, yeşil ışık, yaya geçitleri gibi şeyleri daha görsel olarak uygulayacak. Çocuklara çok faydalı olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
