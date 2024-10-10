Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Düzenlemeler - Son Dakika
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Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Düzenlemeler

Yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı kontrollü sağlanıyor, sürücüler dikkatli olmalı.

10.10.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Düzce- Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapım ve platform düzenleme çalışmaları sebebiyle Düzce-Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerindeki genişletme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Düzce- Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yangın söndürme sistemi test çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 12.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski Zigana yolu güzergahından devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Düzenlemeler - Son Dakika

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