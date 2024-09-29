Trafik Denetiminde 474 Bin İşlem

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini ve 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

'KAZALARIN YÜZDE 65,9'UNDA MOTOSİKLET SUÇLU'

Ardından motosiklet kazalarına değinen Bakan Yerlikaya, "2024 yılının ilk 8 aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı ve bu kazaların 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce de denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.