Trafik ekipleri Bolu Dağı\'nda sis yüzünden görüş 35 metreye düşünce sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri Bolu Dağı'nda sis yüzünden görüş 35 metreye düşünce sürücüleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesini yer yer 35 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli geçerken trafik ekipleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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