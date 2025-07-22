Trafik Güvenliği: Emniyet Kemeri Simülasyonu

Erzurum'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara, simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Ekipler, simülasyon aracına bindirdikleri vatandaşlara, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Vatandaşlar, simülasyon aracında ilerlerken kaza yapmanın ve araçla takla atmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

Araca binen 51 yaşındaki Süleyman Gümüş, AA muhabirine, emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında hayat kurtarabildiğini söyledi.

Gümüş, "Araç çok yavaş dönmesine rağmen emniyet kemeri olmasa hemen savrulurdum. Emniyet kemeri takmazsak kaza anında daha feci şeyler olabilir. Emniyet kemerinin çok önemli olduğunu anladım. Mutlaka kemer takmalıyız çünkü kazalarda ölümden kurtarabilir." dedi.

Muhammet Sefa Kılıç da 6 yıldır araç kullandığını, kemerin çok önemli olduğunu belirterek "Emniyet kemeri takılı olmasına rağmen araç içerisinde bayağı sıkıntı yaşadım, takılı olmasa daha da büyük problem olacağını gördüm. Emniyet kemeri her zaman takılı olmalı gerçekten hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Emirkan Bulut ise "Emniyet kemerinin önemini gösterdiler, test ettik. Aktif şoförüm, şükür bir kaza geçirmedim ama olası kazalarda emniyet kemerinin önemini gördüm." diye konuştu.