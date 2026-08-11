Trafik Güvenliği İçin Dikkat! - Son Dakika
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Trafik Güvenliği İçin Dikkat!

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Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine uyum istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu ve bağlantı yollarının 1-2. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarının onarımı için çalışmalar yürütülüyor. Bu nedenle Bornova Viyadüğü Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun 35-39. kilometreleri (Gaziantep yönü) üstyapı çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerinde Edirne Batı Kavşağı Gümüşova mevkisinde 21.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.

Aliağa-Ayvalık yolunun 0-6 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Afyonkarahisar çevre yolunun Otogar Kavşağı'nın 44-45. kilometrelerinde yeni nesil akıllı kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu yolu kullanacak sürücüler, Erkmen Kavşağı ve Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarına yönlendiriliyor.

Kayseri kuzey çevre yolunun 26-48. kilometrelerinde devam eden bakım ve onarım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 9-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kızıldağ-Altköy yolunun 2-6. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 19-22. kilometreleri onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 8-34. kilometrelerinde bulunan 11 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

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