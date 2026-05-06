Trafik Haftası'nda Güvenli Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Haftası'nda Güvenli Gelecek Vurgusu

06.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, çocuklara trafik kurallarının önemini anlattı ve güvenlik çağrısı yaptı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, trafikte öğrendiğiniz her küçük kural, aslında büyük bir iyiliğe dönüşür. Yaya geçidinde durmak, trafik ışıklarına dikkat etmek ve emniyet kemerini takmak; bunların her biri hem sizi hem de sevdiklerinizi korur. Sizler kurallara uyan, dikkatli ve duyarlı bireyler olarak yetiştikçe yarınlarımız çok daha güvenli olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere ve velilere uyarılarda bulundu. Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sevgili Çocuklar, trafikte öğrendiğiniz her küçük kural, aslında büyük bir iyiliğe dönüşür. Yaya geçidinde durmak, trafik ışıklarına dikkat etmek ve emniyet kemerini takmak; bunların her biri hem sizi hem de sevdiklerinizi korur. Sizler kurallara uyan, dikkatli ve duyarlı bireyler olarak yetiştikçe yarınlarımız çok daha güvenli olacak. Unutmayın ki en kıymetli hazinemiz hayatımızdır ve onu korumak hepimizin ortak görevidir. Çünkü sizler bu dünyanın en kıymetli yolcuları, geleceğimizin en değerli emanetlerisiniz."

Kıymetli Ailelerimiz, sizlerden istirhamım; evlatlarımıza bu bilinci küçük yaşlardan itibaren sevgi ve sabırla kazandırmanızdır. Sizin rehberliğiniz, onların güvenli bir geleceğe adım atmasındaki en büyük güvencemiz olacaktır. Trafik Haftası vesilesiyle siz değerli anne ve babalarımıza kolaylıklar diliyor; geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Güvenli ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Haftası'nda Güvenli Gelecek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:36:43. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Haftası'nda Güvenli Gelecek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.