Trafik Haftası'nda Öğrencilere Eğitim

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince, Karayolu Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 02-08 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerde, trafik genel kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafik işaret ve levhalarının tanıtılması ile okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.