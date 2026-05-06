Trafik Haftası Öğrencilere Eğitimi

Hatay'ın Belen ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla öğrencilere eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gazi Abdurrahman Paşa, İssume ile Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencilerine, yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin önemi, emniyet kemeri ve kask takılması konularında bilgi verildi.
Okul çevresinde dikkat edilecek hususları da anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
