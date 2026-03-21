Trafik Kazalarında Yüzde 50 Azalma! - Son Dakika
Trafik Kazalarında Yüzde 50 Azalma!

Trafik Kazalarında Yüzde 50 Azalma!
21.03.2026 15:09
İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, trafik kazalarının bu bayramda ciddi oranda azaldığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, bu bayram geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında ciddi bir azalma olduğunu belirterek, "Henüz dönüş yolculuğu başlamadı. Neredeyse yüzde 50'lik bir azalış var" dedi.

Ankara'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı. Denetimler kapsamında, TEM Otoyolu Akıncı Gişeleri bölgesindeki jandarma kontrol noktasında araç tescil belgesi ve sürücü belgesi sorgulaması yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlarla bayramlaşarak, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, denetim noktasını ziyaret etti.

'313 BİN 745 PERSONEL SAHADA'

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, bu bayram geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çekerek, "Henüz dönüş yolculuğu başlamadı. Neredeyse yüzde 50'lik bir azalış var. Umuyoruz bunu koruyabiliriz. İçişleri Bakanlığı olarak en önemli hassasiyetimiz trafik güvenliği noktasında. Bayram süresince biliyorsunuz milletimiz ailesiyle, sevdikleriyle bir araya gelmeyi, bayramlarda birlik ve beraberlik içerisinde güzel zamanlar geçirmeyi önemser. Dolayısıyla bayramlarda trafikte yoğunluk her zamankinden daha fazla artıyor. Bu nedenle bakanlığımızca tüm tedbirlerimiz bu yönde yoğunlaşıyor. Sahada İçişleri Bakanlığımız olarak 313 bin 745 personelimizle; Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet Teşkilatımızın personelleri büyük bir özveriyle görev yapıyor. Ayrıca 50 bin 150 araç ve motorlu unsur sahada konuşlanmış durumda. Sahil Güvenliğimizin 390 botu ve gemisi görev başında. Yine sadece kara yollarından değil, aynı zamanda havadan da güvenlik ve trafik anbean takip ediliyor. Havada 16 helikopter, 1222 İHA ve dron görev yapıyor. Tüm ekiplerimiz, teşkilatımızla birlikte hem vatandaşlarımızın trafik emniyeti ve güvenliği açısından hem de diğer alanlarda, kara yolları dışında hava yolları, otogarlar ve turizm bölgelerinde huzurlu bir bayram geçirilmesi için görev başında. Bayram sevincini mateme dönüştürmemek adına, bu güzel günleri üzüntüyle anmamak için trafikte tüm kurallara dikkatle riayet edilmesini rica ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu temel trafik kaidelerine uyarsa, güzel bir bayramı mutlulukla, sağ salim ve huzur içinde geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kazalarında Yüzde 50 Azalma! - Son Dakika

SON DAKİKA: Trafik Kazalarında Yüzde 50 Azalma! - Son Dakika
