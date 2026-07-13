Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
İsmail N. (21) yönetimindeki 63 AHA 677 plakalı motosiklet, Kalecik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Küçük'ün (17) hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Küçük'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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