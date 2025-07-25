Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde 6 Temmuz'daki trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmetçik Caddesi'nde B.İ, idaresindeki motosikletin, park halindeki araca çarpmasıyla ağır yaralanan yolcu Veysel Varlı (19), Atatürk Devlet Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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