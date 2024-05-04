Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çocuklar adına hastaneye röntgen cihazı bağışlandı - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çocuklar adına hastaneye röntgen cihazı bağışlandı

Sivas\'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çocuklar adına hastaneye röntgen cihazı bağışlandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan bir aile, trafik kazasında hayatını kaybeden iki oğlu adına hastaneye röntgen cihazı bağışladı. Aile, çocuklarının anısını yaşatmak için Gemerek Devlet Hastanesine panoramik diş röntgen cihazı hediye etti. Hastane yönetimi, ailenin duyarlı davranışı için teşekkür plaketi verdi.

04.05.2024 13:29
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir aile, trafik kazasında kaybettikleri iki oğlu adına hastaneye röntgen cihazı bağışında bulundu.

İnkışla köyünde yaşayan Dilfiruze ve Hasan Akpınar çiftinin çocukları Sami ve Saffet Akpınar, 2019'da yaşadıkları Viyana'ya dönerken Sırbistan'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aile, çocuklarının anısını yaşatmak için Gemerek Devlet Hastanesine panoramik diş röntgen cihazı bağışladı.

Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Kılıç, Hastane Müdürü Erol Dinç, Müdür Yardımcısı Tolunay Üstün, Kalite Direktörü Yunus Yıldırım, AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Aslı Öztoprak ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yağcı, İnkışla köyünde Akpınar çiftini ziyaret etti.

Aile ve beraberindekiler daha sonra Sami ve Saffet Akpınar'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Baba Hasan Akpınar, AA muhabirine, çocuklarının anısını yaşatmak için hastaneye röntgen cihazı bağışladıklarını belirtti.

Anne Dilfiruze Akpınar da alınan cihazın hastalara şifa olmasını diledi.

Yaşadığı acının tarifsiz olduğunu aktaran Akpınar, "Allah kimseye kaza bela vermesin, anneler acı duymasın, yavru hasreti çekmesin." diye konuştu.

Aile daha sonra Gemerek Devlet Hastanesinde çocuklarının ismi verilen odaları da ziyaret etti.

Cihazın bulunduğu odanın kurşun kaplama masrafını da üstlenen aileye hastane yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çocuklar adına hastaneye röntgen cihazı bağışlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden çocuklar adına hastaneye röntgen cihazı bağışlandı - Son Dakika
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