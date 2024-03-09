Trafik kazasında hayatını kaybeden pilot üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye'de oynanan oyunlar bozulacaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'ın programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de oynanan oyunları bozduklarını ve bu seçimde de galip geleceklerini belirtti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ise Mersin'in hizmetle ve yatırımlarla önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Serdar Soydan ise Mersin'e 100 projeyle hizmet etmek için geldiklerini ve kentin eksikliklerini gidermek için çalışacaklarını ifade etti.