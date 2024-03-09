Trafik kazasında hayatını kaybeden pilot üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden pilot üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Erzurumlu Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım için memleketi Erzurum'da tören düzenlendi. Cenaze törenine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve yakınları katıldı.

09.03.2024 18:56  Güncelleme: 18:59
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Trafik kazasında hayatını kaybeden pilot üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Siirt'te motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Erzurumlu Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım için memleketi Erzurum'da tören düzenlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trafik kazasında hayatını kaybeden pilot üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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