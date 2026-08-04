Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye
Dışişleri Bakanlığı, Angola'daki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Angola'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, Angola'nın Kwanza Sul eyaletinde dün meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Angola halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Angola'da meydana gelen trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?