Trafik Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
07.05.2026 00:02
Ordu'nun Perşembe ilçesinde trafik kazasında polis memuru Alev Kovancı hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinden Perşembe ilçesine giden polis memuru Alev Kovancı yönetimindeki 34 DB 0065 plakalı otomobil, ilçe girişinde Aktaşlar mevkisinde karşı yönden gelen Dursun Çalışkan idaresindeki 52 AAL 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kovancı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kovancı, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 3 çocuk babası Alev Kovancı'nın Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

