Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

22.07.2026 15:32
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Denizli'de trafik kazasında yaralanan 32 yaşındaki Yiğit Canel, hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da ilçe yakınlarında kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Yiğit Canel (32), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi gören Canel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yiğit Canel'in cenazesi, Çardak ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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