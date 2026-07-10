Trafik Polisi Hız Sınırlayıcı Denetimleri Başlattı

Trafik Polisi (TP), 1-2 Temmuz'da ağır araçlarda hız sınırlayıcıların takılı olup olmadığını kontrol etmek için iki günlük bir operasyon düzenledi. Denetimler, 1 Ocak 2018'den önce kaydedilmiş ve azami yüklü ağırlığı (MLW) 3.501 kg ile 5.000 kg arasında olan kamyonlara odaklandı. Bu araçlar için hız sınırlayıcı takma son tarihi 1 Temmuz'du ve bu araçların yaklaşık %1,1'i bu tarihe kadar kurulum kaydı yaptırmamıştı.

Polis, 2025 başından itibaren kamyon sahiplerine SMS, e-posta, mektup ve yüz yüze görüşmelerle hatırlatmalar yaptı. Hız sınırlayıcı takmayanlara 1.000 SGD'ye kadar para cezası veya üç aya kadar hapis cezası verilebilecek. Uygun olmayan kamyonların yol vergisi yenilenemeyecek ve sigorta kapsamı azalabilecek. 2018 sonrası kayıtlı kamyonlar için son tarihler 2027'ye kadar uzatıldı.