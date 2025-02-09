Trafik Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

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(İSTANBUL) - İstanbul'da trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye aracıyla çarpan ve kuryenin çekici ile araç arasına sıkışarak ağır yaralanmasına yol açan sürücü Vedat Kızıl "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye F.F. arasında henüz belirlenemeyen nedenle trafikte tartışma yaşandı. Motosikletli kurye, otomobilin aynasına vururken, sürücü Vedat Kızıl otomobiliyle kuryeye çarptı.

Çarpmanın şidddetiyle savrulan motosikletli kurye, yoldaki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayın ardından yakalanan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemede, gaz ile frenin yerini karıştırdığını ileri süren Kızıl, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak, Üsküdar Paşa Kapısı Cezaevi'ne gönderildi.