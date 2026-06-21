Trafik Tartışması: İsmail Altunsaray Takip Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Tartışması: İsmail Altunsaray Takip Edildi

Trafik Tartışması: İsmail Altunsaray Takip Edildi
21.06.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Altunsaray, trafikte tartıştığı sürücü tarafından takip edilerek tutuklandı.

ANKARA'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ile trafikte yol verme nedeniyle tartışıp, takip eden sürücü K.Ü.Ö., tutuklandı.

Önceki gün yaşanan olayda, Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücü tarafından takip edildi. Altunsaray'ın üzerine yürüyüp, araçtan inmesini isteyen sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sanal medyada gündem olan olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimliği tespit edilen K.Ü.Ö., gözaltına alındı. Yapılan trafik incelemesinde şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ü.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İsmail Altunsaray, 3. Sayfa, Güvenlik, Magazin, Güncel, Trafik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Tartışması: İsmail Altunsaray Takip Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bizim maçta tarihe geçen an Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor

15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:26
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 16:01:56. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Tartışması: İsmail Altunsaray Takip Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.