Trafik Tartışması Kanlı Bitti

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Pendik'te bir sürücünün, trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezerek yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çamçeşme Mahallesi'nde 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırdı. Bunun üzerine V.K, otomobili motosikletlinin üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı motosikletli, bu araç ile önündeki çekici arasında sıkışarak yaralandı.

V.K, olay yerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle iki araca daha çarparak zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.F, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli sürücü V.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli V.K'nin emniyette 8, motosiklet sürücüsü F.F'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bu arada, F.F'nin otomobilin dikiz aynasını kırması, otomobil sürücüsü V.K'nin de çarptığı F.F'yi araç ile çekici arasında sıkıştırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.