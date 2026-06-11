Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza
11.06.2026 09:52
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Eyüpsultan'da trafikte tartışan sürücü İ.B., kadına hakaret edip cep telefonuna vurdu. Cezası 180 bin lira.

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan kadın sürücüyle İ.B., arasında aracın önüne kırma nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inen İ.B., kadın sürücüye hakaret etmeye başladı. Ardından İ.B., o anları kayda alan kadının cep telefonuna vurdu. Olay anı kameraya yansırken; çalışma başlatan sivil trafik ekipleri İ.B.'yi yakaladı. Sürücüye 180 bin lira para cezası keslilrken, ehliyetine ve araca 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.B. ile bir kadın sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü İ.B., kadınla tartışmaya devam etti.

HAKARET EDİP TELEFONUNA VURDU

Kadının yaşananları cep telefonuyla kaydettiğini gören İ.B., telefona vurarak kayıt alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün İ.B. olduğunu tespit etti.

180 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. İ.B., hakkında başlatılan adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Tartışması: Sürücüye 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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