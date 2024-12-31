Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve işaretlere uyulması gerekiyor.

31.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca- Kumburgaz kavşakları 4-5. kilometrelerindeki Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 5 Ocak 2025'e kadar kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması uygulanarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak çalışması sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma Denizli ve Aydın istikametlerinden kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerindeki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapımı sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tavşanlı- Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ünye-Çaybaşı-Tekkiraz yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

O-3 Avrupa Otoyolu'nda Hadımköy Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Hadımköy gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından devam ediyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılıyor.

Kiğı yolunun 3-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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