Trafik Uyarısı: Yolda Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yolda Çalışmalar Sürüyor

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve kurallara uyması gerekiyor.

15.09.2024 09:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Muğla- Denizli yolunun 51-54, Kayseri- Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 8-18 ve Sivas-Zara yolunun 11-16. kilometrelerindeki yapım işleri sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı- Çaycuma yolunun 0-8. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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