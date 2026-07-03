Trafik Yönetmeliği'nde Yenilikler - Son Dakika
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Trafik Yönetmeliği'nde Yenilikler

03.07.2026 01:17
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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle sürücü araç içi teknolojilerine düzenlemeler getirildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, araçlarda sürücü görüş alanı, görüntü cihazları, telefon tutucuları, araç kameraları ve ses sistemlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenlemenin, millete ve tüm sürücülere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi, "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili, "Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak." bilgisini verdi.

Dikiz aynasına asılan aksesuarlara ilişkin Çiftçi, "Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak." değerlendirmesini paylaştı.

Çiftçi, multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili, "Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak." ifadesine yer verdi.

Araç içi ses sistemlerine ilişkin Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak. Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek."

Çiftçi, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edileceğini bildirerek, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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