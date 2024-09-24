Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yavaş sürüş ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.

24.09.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 13-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 39-41. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Karapınar Kavşağı tek yönlü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Muğla- Denizli yolunun 51-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım, Keçiborlu- Burdur yolunun 13-14. kilometrelerinde istinat duvarı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl- Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Yozgat-Alaca yolunun 5-11 ve Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 41-55. kilometrelerindeki 12 tünel ile yaklaşımlarında aydınlatma ve kamera sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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