Trafikte dikkat: Yol çalışmaları sürüyor! - Son Dakika
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Trafikte dikkat: Yol çalışmaları sürüyor!

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerekiyor.

29.11.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Gişeleri bölgesinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle ulaşım 2 ve 3 numaralı çıkış gişeleri ile 6 numaralı giriş gişesinden sağlanıyor. Çalışmalar 5 Aralık'a kadar devam edecek.

TEM Otoyolu'nun Havsa-Babaeski kavşakları 50-54. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma programına göre önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Adana- Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45, Uşak- Denizli yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Karasu- Kocaeli yolunun 34-35. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 16. kilometresinde ( Bulancak, Küçüklü, Yalıköy mevkisi) yapılacak ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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