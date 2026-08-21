Trafikte Dikkat: Yol Onarım Çalışmaları - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Onarım Çalışmaları

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Türkiye'de çeşitli yolların onarım çalışmaları sürüyor. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinin 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerinde Doğu İzmit-Dilovası kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu istikamete gidecek sürücüler, TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşaklarından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 36-40. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinin 16-19. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya yolunun 7-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 0-14. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten çift yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28-34. kilometrelerinde sel hasarlarını giderilme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Dikkat: Yol Onarım Çalışmaları - Son Dakika

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