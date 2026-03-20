Trafikte Keserle Saldırıya Cezası

20.03.2026 16:19
Avcılar'da trafikte tartışan sürücüye 182 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün süreyle alındı.

Avcılar'da trafikte tartıştığı aracı ısrarla takip ettikten sonra eline keser alarak sürücünün üzerine yürüyen kişiye 182 bin 492 lira para cezası kesildi.

Olay, 18 Mart'ta öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Güney Yan Yol'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde ilerleyen motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü aracını durdurarak bagajdan aldığı çekiçle motokuryenin üzerine yürüdü. Bu sırada kurye cep telefonu ile yaşananları kayda alırken, '180 bin lira ceza hayırlı olsun' diye bağırdı. Görüntülendiğini fark eden sürücü, elindeki çekici bagaja bırakarak aracına döndü. Daha sonra cep telefonunu alarak bu kez kendisi motokuryeyi görüntülemeye başladı. Olayın ardından taraflar araçlarına binerek yollarına devam etti.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sanal Devriye' çalışmaları kapsamında yaşanan trafik tartışmasına ilişkin görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu, başka bir aracı takip ederek sürücüsünün üzerine elinde keserle yürüyen kişinin T.A. olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek', 'araçtan inmek', 'taşıt yolunda duraklamak' ve 'yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden toplam 182 bin 492 lira para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. T.A., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Avcılar, Olaylar, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:41:09. #7.13#
