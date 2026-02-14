Traktör Altında Kalan Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
Traktör Altında Kalan Adam Ağır Yaralandı

14.02.2026 19:09
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği traktörün aniden hareket etmesi sonucu Mustafa K. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tamir etmek istediği traktörün aniden hareket etmesi sonucu altında kalan Mustafa K. (67), ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Mustafa K., arızalanan 16 KJN 02 plakalı traktörünü çalışır halde tamir etmek için araçtan inip, kaputunu açtı. Aniden hareket eden traktör, Mustafa K.'yı altına alıp, ezdi. Ağır yaralanan Mustafa K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İnegöl, Bursa

