Traktör Çıldır Gölü'ne Düştü

11.02.2026 18:49
Ardahan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, gölde dondurucu havanın etkisiyle suya düştü.

ARDAHAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, havaların ısınması nedeniyle buzu çözülen Çıldır Gölü'ne düştü. Son anda araçtan atlayan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, traktör ise iş makinelerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

Hava sıcaklıklarının artması ile buz tutan Çıldır Gölü'nde çözülme başlarken, bölgede hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıkları sürüyor. Buz tutan yüzeyi çözülen gölde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör suya gömüldü. Belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsü, son anda atlayıp boğulmaktan kurtuldu. Traktörü çıkarmak için İl Özel İdaresi ile AFAD ekipleri, ortak çalışma yürüttü. İş makineleriyle buz kırılarak sudaki traktöre ulaşıldı. Ekipler tarafından halat bağlanan traktör, çekilerek sudan çıkarıldı.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: DHA

