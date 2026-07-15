Muş'un Bulanık ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Pikniğe gidenleri taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen traktörün römorku, Bulanık-Varto kara yolundaki Gelin Çeşmesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çoğunluğu çocuk 24 kişi, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: 1 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?