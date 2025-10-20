BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mustafa Yarar, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy köyünde meydana geldi. Mustafa Yarar kullandığı 15 DL 205 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Yarar, rampada devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Mustafa Yarar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Halim AKCA/ÇELTİKÇİ,
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?