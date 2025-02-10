Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ökkeş.Y. (43) idaresindeki 46 TB 304 plakalı traktör, Büyükimalı Mahallesi'ndeki yayla yolunda uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Ökkeş.Y'nin hayatını kaybettiği belirledi.
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