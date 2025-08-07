Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
C.E. (45) idaresindeki 05 HP 797 plakalı traktör, Devre köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, traktörün saman balyası yüklü römorkunun altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü C.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?