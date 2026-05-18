Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Dindarlı Mahallesi'ndeki bağda zemin düzeltme çalışması yapan Mehmet S'nin (80) kullandığı 45 H 7413 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yapılan kontrolde sürücü Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktör sürücüsünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?