Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Karahasanlı köyünde Mehmet Türkay'ın (66) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör tarla sürdüğü sırada devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kozaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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