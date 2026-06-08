Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
08.06.2026 20:51
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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan 66 yaşındaki sürücü Mehmet Türkay hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Karahasanlı köyünde Mehmet Türkay'ın (66) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör tarla sürdüğü sırada devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında kalan Türkay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kozaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Türkay, 3. Sayfa, Nevşehir, Güvenlik, Kozaklı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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