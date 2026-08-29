Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adıyaman Gölbaşı'nda devrilen traktördeki sürücü Gazi Çapar hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Gazi Çapar (58) idaresindeki 30 AH 474 plakalı traktör, Balkar beldesi Yukarı Karakuyu köyünde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Çapar'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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