Traktör Kazası: 16 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Kazası: 16 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetti

Traktör Kazası: 16 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetti
14.06.2025 18:11
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Manisa Selendi'de traktörün tarlaya uçması sonucu 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde traktörün tarlaya uçtuğu kazada 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Akdeniz, evlerinin yakınındaki tarlalarına gitmek üzere babasına ait 45 PV 095 plakalı traktörle yola çıktı. Akdeniz, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına uçtu. Akdeniz, traktörün altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Akdeniz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akdeniz, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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